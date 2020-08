Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff fait une grande annonce sur l’avenir de Mercedes !

Publié le 15 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Incertain de participer à la prochaine saison de F1, Mercedes a tenu à rassurer ses fans par l'intermédiaire de Toto Wolff qui a confirmé que l'écurie allemande était en bonne position pour signer l’accord Concorde.

Imbattables ces dernières semaines avec Lewis Hamilton, Mercedes a chuté de son piédestal suite à la victoire de Max Verstappen et Red Bull au cours du GP du 70ème anniversaire de la F1. Au-delà de cette défaite, ce sont les institutions qui commencent à énerver l'écurie comme le montre le récent coup de gueule de Lewis Hamilton. De plus, l’accord Concorde cristallisait aussi les tensions ces dernières semaines chez Mercedes. Il a pour objectif de rendre plus équitable la répartition des revenus entre les équipes afin de resserrer les écarts de performances entre elles, notamment en diminuant voire en supprimant les importants bonus perçus par les meilleures. Un temps annoncé contre cette réforme qui aurait pu entraîner la fin de Mercedes en F1, Toto Wolff a finalement changé d’avis...

« J’ai changé d’avis à Silverstone »