Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel est confiant pour Barcelone !

Publié le 14 août 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 14 août 2020 à 20h37

Après avoir connu quelques courses compliquées ces dernières semaines, Sebastian Vettel a retrouvé de bonnes sensations lors de son essai libre à Barcelone. Et ce dernier serait très satisfait de sa séance…

Sebastian Vettel retrouve de bonnes sensations. Après des courses décevantes lors du Grand Prix de Grande-Bretagne notamment, l’Allemand a réalisé une bonne première séance d’essais libres à Barcelone, même s’il a connu quelques difficultés lors de la seconde. Interrogé à l’issue de sa course concernant ses sensations, le coureur de Ferrari semble très satisfait de son essai…

« Dès le début, c’était un peu mieux »