Formule 1

Formule 1 : Nico Rosberg défend Sebastian Vettel et tacle Ferrari !

Publié le 12 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Champion du Monde 2016, Nico Rosberg a tenu à défendre son compatriote Sebastian Vettel, en souffrance chez Ferrari depuis le début de saison.

En grande difficulté cette saison, Sebastian Vettel a avoué ne plus être en confiance chez Ferrari, au point d'avoir du mal à garder la voiture sur la piste à certains moments. Lors du Grand Prix célébrant le 70e anniversaire de la F1, le quadruple champion du monde a souffert autant dans les qualifications que durant la course, où il n’a pu faire mieux qu’une douzième place. Cela fait désormais cinq courses que Sebastian Vettel n’est pas parvenu à accrocher un top 5 en course. En fin de contrat avec Ferrari et déjà remplacé par Carlos Sainz Jr, Sebastian Vettel aurait espéré une meilleure dernière saison chez l’emblématique écurie italienne. Cependant, pour l’ancien champion du monde Nico Rosberg, les prestations de Sebastian Vettel ne sont pas de sa faute, mais de celle de sa monoplace, la SF1000.

Rosberg envoie un message à Vettel !