Formule 1 : Verstappen annonce la couleur pour le prochain Grand Prix

Publié le 12 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Vainqueur du Grand Prix des 70 ans de la F1, Max Verstappen espère continuer sur sa lancée ce dimanche à Barcelone.

La série de Mercedes a pris fin dimanche dernier à l’occasion du Grand Prix des 70 ans de la Formule 1. Vainqueur des quatre premières courses de la saison, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n’ont rien pu faire face à Max Verstappen. Le pilote Red Bull a remporté son premier Grand Prix de la saison et pointe désormais à la deuxième place au classement des pilotes. Et le Néerlandais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Max Verstappen s’est prononcé sur la prochaine course qui aura lieu ce dimanche à Barcelone

« J’ai vraiment hâte d’y être »