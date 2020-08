Formule 1

Formule 1 : Verstappen revient sur sa première victoire de la saison !

Publié le 12 août 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 12 août 2020 à 12h36

Max Verstappen a remporté son premier Grand Prix de la saison à Silverstone en devançant notamment les deux pilotes Mercedes. Le Néerlandais est revenu sur cette victoire.

Max Verstappen a mis fin à la belle série de Mercedes qui avait remporté les quatre premières courses de la saison. Le pilote Red Bull a réussi à devancer Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ce dimanche à Silverstone pour remporter son premier Grand Prix de la saison. Une victoire qui permet à Max Verstappen de se repositionner au classement des pilotes et de prendre la deuxième place juste derrière Lewis Hamilton. Le pilote de 22 ans est revenu sur cette victoire lors du Grand Prix des 70 ans de la Formule 1.

« De grands résultats sont possibles »