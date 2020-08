Formule 1

Formule 1 : Cet aveu de Lewis Hamilton sur Red Bull et Max Verstappen !

Publié le 11 août 2020 à 11h35 par H.G.

Alors que Max Verstappen a réussi à s’imposer dimanche dernier lors du Grand Prix du 70ème anniversaire, Lewis Hamilton n’a pas caché qu’il se méfiait des rapides progrès de Red Bull Racing et des performances de Max Verstappen.

L’écurie Mercedes a été battue pour la première fois cette saison lors du Grand Prix du 70ème anniversaire sur le circuit de Silverstone. En effet, grâce à une excellente stratégie de Red Bull Racing et à une course parfaitement maitrisée, Max Verstappen est parvenu à s’imposer devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, l’occasion pour lui de remporter le neuvième Grand Prix de sa carrière. Pendant ce temps, les Flèches d’Argent du Britannique et du Finlandais ont grandement souffert sous la chaleur anglaise avec l’apparition de nombreuses cloques sur leurs pneumatiques médiums. Et alors que Lewis Hamilton a avoué qu’il craignait que cette difficulté se reproduise dimanche prochain lors du Grand Prix de Barcelone vu les températures élevées en Catalogne l’été, le sextuple champion du monde de Mercedes a expliqué qu’il ne prenait absolument pas à la légère la concurrence de Red Bull Racing et de Max Verstappen.

« Je pense que nous devons les surveiller »