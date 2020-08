Formule 1

Formule 1 : Hamilton affiche une inquiétude avant le Grand Prix de Barcelone !

Publié le 11 août 2020 à 9h35 par H.G.

Alors que les Mercedes ont connu de grosses difficultés à Silverstone le week-end dernier à cause de la forte chaleur, Lewis Hamilton s’attend à devoir de nouveau faire face à ce problème le week-end prochain lors du Grand Prix de Barcelone.

Pour la première fois cette saison, ce n’est pas un pilote Mercedes qui s’est imposé lors d’un Grand Prix le week-end dernier. Et pour cause, grâce à une course parfaitement gérée, aussi bien en piste qu’au niveau de la stratégie, Max Verstappen est parvenu à s’imposer lors du Grand Prix du 70ème anniversaire s’étant déroulé sur le circuit de Silverstone. Dans le même temps, les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas ont souffert, aussi bien du fait d’une erreur de stratégie concernant le choix de leurs pneumatiques médiums qu’en raison de la chaleur ayant causé de multiples cloques sur leurs gommes. Et alors que le prochain Grand Prix aura lieu dimanche prochain à Barcelone, ville réputée pour ses températures très élevées l’été, Lewis Hamilton n’a pas caché son inquiétude en confiant craindre que les difficultés rencontrées dimanche dernier se reproduisent.

« Peut-être que ce ne sera pas aussi mauvais que dimanche, mais ce sera quand même un défi »