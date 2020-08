Formule 1

Formule 1 : Le constat lucide de Max Verstappen face à Lewis Hamilton !

Publié le 9 août 2020 à 9h35 par A.M.

Très ambitieux avant le début de la saison, Max Verstappen semble déjà fait à l'idée qu'il ne décrocherait pas son premier titre mondial cette année.

Plus que jamais, les Mercedes dominent le Championnat du monde du Formule 1. Après quatre Grand Prix, Valtteri Bottas s'est imposé une fois contre trois succès pour Lewis Hamilton. En qualifications samedi, pour le Grand Prix des 70 ans de la F1 sur le circuit de Silverstone, le Finlandais a dominé son coéquipier, laissant le reste de la concurrence très loin, à commencer par Max Verstappen, quatrième sur la grille de départ derrière la Racing Point de Nico Hulkenberg. Troisième au classement du Championnat du monde avec deux deuxièmes places, une troisième position et un abandon en quatre courses, le pilote Red Bull est le meilleur des autres, mais a déjà conscience qu'il pourra difficilement faire mieux.

Verstappen abdique déjà face à Hamilton et Mercedes