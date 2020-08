Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton réclame plus de concurrence !

Publié le 4 août 2020 à 13h35 par La rédaction

Récent vainqueur de la première manche du Grand Prix de Silverstone, Lewis Hamilton possède désormais trente points d’avance sur son dauphin et coéquipier, Valterri Bottas, au bout de seulement quatre courses.

Ce n’est une surprise pour personne, Mercedes survole une nouvelle fois le championnat des constructeurs en cette saison 2020, possédant déjà 68 points d'avance sur Red Bull, deuxième. Avec une monoplace qui ne semble avoir aucun défaut, l’écurie allemande a remporté l’ensemble des Grand Prix cette saison. Si la concurrence au championnat des constructeurs est faible, celle au championnat des pilotes semble l’être tout autant. Malgré la première manche remportée par Valterri Bottas, Lewis Hamilton a rapidement ramené l’ordre en s’imposant lors des trois derniers Grand Prix. Des victoires aisées qui ne sont pas sans contrarier le sextuple champion du monde.

« Ce n’est pas le combat que j’espérais »