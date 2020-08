Formule 1

Formule 1 : Vettel s’exprime sur ses difficultés chez Ferrari

Publié le 3 août 2020 à 12h35 par La rédaction

Auteur d’une course décevante à Silverstone, terminant dans les points uniquement grâce aux crevaisons de Valteri Bottas et Carlos Sainz Jr dans les derniers tours, Sebastian Vettel est revenu sur ses performances et celles de sa Ferrari durant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le Grand Prix de Silverstone n’aura pas été de tout repos pour Sebastian Vettel. Alors que la crevaison de Valteri Bottas a permis à son coéquipier Charles Leclerc de se hisser sur le podium, il n’a pu faire mieux qu’une dixième place, terminant tout juste dans les points. Après quatre Grand Prix, le pilote allemand se classe treizième du championnat des pilotes, derrière Esteban Ocon et Pierre Gasly. Le quadruple champion du monde n’a plus terminé sur un podium depuis sept courses. A l’issue du premier Grand Prix de Grande Bretagne, dont la deuxième manche aura lieu dès ce weekend, celui qui vit ses dernières semaines chez Ferrari a fait le point sur ses performances.

« Je me battais pour garder la voiture sur la piste. »