Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel se prononce sur la fin de son aventure chez Ferrari !

Publié le 2 août 2020 à 13h35 par T.M.

Alors qu’il ne sera pas prolongé, Sebastian Vettel connait donc actuellement ses derniers moments avec Ferrari. Un chapitre que l’Allemand entend finir de la meilleure des manières.

Pour la saison 2021 de Formule 1, le jeu des chaises musicales a déjà commencé. Et cela a notamment débuté avec la grosse décision de Ferrari de ne pas prolonger Sebastian Vettel. En fin de contrat, le quadruple champion du monde sera donc libre à l’issue de la saison, après avoir disputé ses derniers Grands Prix avec la Scuderia. Il ne reste donc plus que quelques rendez-vous à l’Allemand pour briller au volant de sa Ferrari. Et bien que Vettel puisse un peu être démotivé, le pilote de 33 ans n’entend pas totalement baisser les bras.

« Finir mon contrat de la plus belle manière possible »