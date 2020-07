Formule 1

Formule 1 : Cette annonce lourde de sens sur la relation entre Vettel et Ferrari

Publié le 27 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Ancien partenaire de Sebastian Vettel chez Ferrari, Kimi Räikkönen est revenu sur la relation tumultueuse entre Ferrari et le pilote allemand.

L’avenir de Sebastian Vettel est actuellement au cœur de toutes les spéculations. Le quadruple champion du monde vit en effet sa dernière saison au sein de l’écurie Ferrari qui n’a pas prolongé son contrat. Carlos Sainz Jr. remplacera l’année prochaine Sebastian Vettel, désormais à la recherche d’une nouvelle équipe. Ancien partenaire de l'Allemand chez Ferrari, Kimi Käikkönen est revenu sur la relation entre l’écurie italienne et Vettel. Le pilote finlandais a notamment laissé entendre que l'entente ne serait pas si mauvaise.

« Je doute qu'ils aient une relation aussi mauvaise que beaucoup le disent »