Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel écarte une première piste pour son avenir !

Publié le 27 juillet 2020 à 13h35 par T.M.

Pour 2021, l’avenir de Sebastian Vettel est toujours aussi incertain. Néanmoins, le futur ex-pilote Ferrari a déjà écarté une piste.

Ferrari en a donc décidé ainsi, Sebastian Vettel ne sera pas prolongé. En fin de contrat, l’Allemand fera donc ses valises à l’issue de la saison. La question est donc désormais de savoir ce qui attendra le quadruple champion du monde pour 2021. Va-t-il prendre une année sabbatique ? Retrouvera-t-il un baquet ? Pour le moment, le flou est encore total, bien que certaines pistes sont évoquées. En tout cas, Vettel sait déjà ce qu’il ne fera pas l’année prochaine : commenter les Grands Prix.

« Je ne vois pas comme un consultant, un expert pour la télévision »