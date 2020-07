Formule 1

Formule 1 : Cette mise en garde de Daniel Ricciardo à Sebastian Vettel !

Publié le 26 juillet 2020 à 12h35 par H.G. mis à jour le 26 juillet 2020 à 12h38

Alors que Sebastian Vettel pourrait rebondir dans une écurie de milieu tableau en 2021 après son départ de Ferrari, Daniel Ricciardo considère que le pilote allemand devra faire preuve de beaucoup de patience et s’adapter à des résultats différents.

Arrivant au terme de son contrat chez Ferrari en fin de saison, Sebastian Vettel ne sera plus pilote au sein de la Scuderia en 2021 comme l’a annoncé l’écurie italienne pendant la période du confinement. L’équipe basée Maranello a même d’ores et déjà trouvé son successeur en la personne de Carlos Sainz Jr, qui sera remplacé chez McLaren par Daniel Ricciardo, lui-même remplacé chez Renault par Fernando Alonso. Ainsi, il a longtemps été avancé que Sebastian Vettel pourrait prendre la décision de se retirer de la Formule 1 face à l’absence de point de chute potentiel. Seulement voilà, une option est dernièrement avancée avec insistance, et celle-ci mènerait le quadruple champion du monde vers Racing Point, qui deviendra Aston Martin F1 en 2021. Pour autant, si l’écurie connait un bon début de saison avec une « Mercedes rose » performante, il en reste que celle-ci ne fait pas partie du trio des meilleurs équipes constituées de Mercedes, Ferrari et Red Bull Racing. Ainsi, aux yeux de Daniel Ricciardo, qui a déjà connu ce phénomène de régression en passant de Red Bull à Renault, Sebastian Vettel n’aura d’autre choix que de s’adapter et de ne pas espérer avoir des résultats immédiatement comme il en a presque toujours eu au cours de sa carrière.

« C'est un territoire inconnu pour lui »