Formule 1

Formule 1 : Ces nouvelles précisions de Sebastian Vettel sur son avenir !

Publié le 20 juillet 2020 à 13h35 par H.G. mis à jour le 20 juillet 2020 à 13h43

Alors qu’il quittera Ferrari à la fin de la saison 2020 au terme de son contrat, Sebastian Vettel se montre confiant quant au fait qu’il parviendra à trouver un point de chute.

Après une saison 2019 très décevante et une volonté de Ferrari de miser sur Charles Leclerc dans les prochaines années, la Scuderia a pris la décision de ne pas renouveler e contrat de Sebastian Vettel qui expirera en fin d’année. Le quadruple champion du monde vit donc actuellement sa dernière saison au sein de l’écurie basée à Maranello. Et si son remplaçant la saison prochaine est déjà connu en la personne de Carlos Sainz Jr, le futur point de chute de l’Allemand est pour l’heure inconnu. Pour autant, interrogé une nouvelle fois sur le sujet, Sebastian Vettel ne s’est pas montré inquiet et a avoué avoir constaté que de nouvelles opportunités se présentaient à lui. Et l’une d’entre-elles pourrait être Racing Point, qui deviendra Alfa Romeo F1 en 2021. En effet, tandis qu’il a dernièrement confié qu’il trouvait le projet de l’écurie séduisant, le pilote de 33 ans n’a pas caché qu’il aimerait trouver une écurie similaire à Mercedes, chose qu’est justement l’écurie de Lawrence Stroll dont la voiture rose est très similaire à la Flèche d’Argent de 2019.

« Il y a de nouvelles opportunités »