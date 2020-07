Formule 1

Formule 1 : Une saison gagnée d’avance pour Mercedes ? La réponse de Lewis Hamilton !

Publié le 20 juillet 2020 à 9h35 par H.G.

Bien que Lewis Hamilton ait une nouvelle fois été en démonstration ce dimanche lors du Grand Prix de Hongrie, le sextuple champion du monde assure que la tâche de Mercedes est loin d’être si facile malgré son avance sur les autres concurrents.

Rien ne semble être en mesure d’empêcher Lewis Hamilton de remporter son septième championnat du monde de Formule 1 cette saison, chose qui le conduirait d’ailleurs à égaler le record absolu de Michael Schumacher en la matière. Et pour cause, ce dimanche encore, à l’occasion du Grand Prix de Hongrie, le Britannique de Mercedes a une nouvelle fois fait cavalier seul comme lors du Grand Prix de Styrie il y a une semaine pour prendre la tête au classement général des pilotes. Jamais inquiété, Lewis Hamilton a ainsi remporté la course hongroise en s’adjugeant en plus le point du meilleur tour, tout en égalant le record de huit victoires sur un même Grand Prix, établi là-aussi par Michael Schumacher. Parti comme le grand favori de cette édition 2020, le natif de Stevenage est en totale démonstration depuis deux semaines. Et si certains considèrent que le mérite revient avant tout à sa puissante Mercedes et que les victoires sont trop faciles à acquérir pour lui, Lewis Hamilton a balayé cette théorie d’un revers de main en expliquant que lui et toute son équipe travaillaient sans relâche pour atteindre ce niveau de performance malgré leur avance sur les autres écuries.

« Quand on est à 100 %, je veux bien croire qu'il soit difficile de rivaliser »