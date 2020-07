Formule 1

Formule 1 : Victorieux en Hongrie, Hamilton affiche un regret !

Publié le 19 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Après sa victoire au Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton a estimé qu’il était « un peu seul » lors de la course. Le Britannique a également remercié son équipe.

Après l’épisode du Covid-19, la saison de Formule 1 a repris ses droits. Depuis quelques petites semaines maintenant, les Grands Prix s’enchaînent. Après celui d’Autriche la semaine dernière remporté par Lewis Hamilton, les pilotes avaient rendez-vous ce week-end en Hongrie. Lors des qualifications, c’était le Britannique de chez Mercedes qui s’était imposé. Il est donc parti en pole position ce dimanche pour le Grand Prix. Et à la fin, c’est lui qui a franchi le drapeau à damier en première position. Après sa victoire, Lewis Hamilton s’est réjoui de sa prestation et a souligné le manque d’adversité…

« J’étais un peu seul »