Formule 1 : Todt évoque la comparaison entre Hamilton et Schumacher !

Publié le 19 juillet 2020 à 16h35 par H.G.

Alors que Lewis Hamilton pourrait égaler le record de titres mondiaux de Michael Schumacher cette saison, Jean Todt n’a pas voulu entretenir le jeu de la comparaison entre les deux pilotes.

Quoi qu’il arrive, Lewis Hamilton restera dans l’histoire de la Formule 1 au vu de sa réussite avec Mercedes. Depuis qu’il a rejoint l’écurie allemande en 2013, le pilote britannique est en effet parvenu à remporter cinq titres de champion du monde, portant son total à six unités. Mais en 2020, Lewis Hamilton pourrait écrire encore un peu plus sa légende en décrochant un septième titre mondial, chose qui lui permettrait d’égaler le record absolu de Michael Schumacher en la matière. Et au regard de la domination considérable de Mercedes sur ses concurrents, le pilote de 35 ans semble avoir toutes les cartes en main pour réussir cet exploit qui ne manquera pas de relancer les débats comparant Schumi et Lewis Hamilton. Pour autant, interrogé sur cette comparaison après avoir été questionné sur l’état de santé de l’ancien pilote de Ferrari, le patron de la FIA, Jean Todt, a refusé d’entrer dans ce jeu là en arguant que plusieurs autres icônes pouvaient prétendre au statut de meilleur pilote de l’histoire de la Formule 1.

« J’aime Michael mais il est impossible de dire qui est le meilleur »