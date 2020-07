Formule 1

Formule 1: Lewis Hamilton se livre sur son duel avec Valtteri Bottas !

Publié le 19 juillet 2020 à 14h35 par H.G.

Alors que les deux pilotes de Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, sont les grands favoris pour le tire de champion du monde de Formule 1 cette saison, le pilote britannique a expliqué que la concurrence entre les deux hommes était très saine.

Depuis 2014, Mercedes domine outrageusement la compétition reine du sport automobile. C’est simple, depuis cette année là, l’écurie allemande a toujours vu l’un de ses pilotes atteindre le titre de champion du monde : Lewis Hamilton à cinq reprises et Nico Rosberg en 2016. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette domination ne semble pas être prête de s’arrêter en 2020. Il faut dire que vu les déboires de Ferrari, Mercedes n’a pas grand chose à craindre et promet à Lewis Hamilton d’avancer sereinement vers un septième titre mondial, chose qui lui permettrait ainsi d’égaler le record de Michael Schumacher. Au final, le seul véritable concurrent du Britannique semble être le deuxième pilote de l’équipe allemande, à savoir Valtteri Bottas. Et si le Finlandais n’a pas caché dernièrement qu’il avait bien l’intention de remporter un jour un championnat du monde, Lewis Hamilton assure que la concurrence entre eux est saine tant ils apprécient travailler ensemble.

« Chacun d'entre nous donne le maximum avec cette auto »