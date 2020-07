Formule 1

Formule 1 : Ces précisions de Valtteri Bottas sur son avenir !

Publié le 16 juillet 2020 à 23h35 par H.G.

Alors que son contrat chez Mercedes expirera au terme de la saison, Valtteri Bottas a confié que des discussions au sujet son bail avançaient dans le bon sens.

Si Mercedes domine d’une main de fer la Formule 1 depuis plusieurs années et que tout semble bien parti pour que cela perdure en 2020, les coulisses de l’écurie allemande sont davantage agitées ces dernières semaines. Et pour cause, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas arriveront tout deux au terme de leur contrat à l’issue de la saison, et rien n’a encore été officialisé quant à leur avenir la saison prochaine. Si beaucoup considèrent que le sextuple champion du monde britannique sera prolongé, les choses sont moins certaines pour son coéquipier finlandais. Cependant, dans ce climat d’incertitude, Valtteri Bottas s’est exprimé sur le sujet en affichant toute sa sérénité et en affirmant que des discussions concernant son contrat s’étaient déjà tenues.

« Il n’y a pas de grosse panique ni de grosse précipitation à avoir »