Formule 1

Formule 1 : Vettel fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 15 juillet 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 15 juillet 2020 à 10h40

Alors que son avenir en Formule 1 est incertain, Sebastian Vettal assure qu'il compte bien respecter ses engagements avec Ferrari.

En fin de contrat avec Ferrari, Sebastian Vettel réalise pour le moment une dernière saison catastrophique chez la Scuderia. Après une 10e position en Autriche, l'Allemand a été contraint à l'abandon lors du Grand Prix de Styrie ce dimanche, de quoi lui mettre la pression pour la suite de la saison, d'autant que ses prestations sont observés de près alors qu'il n'a pas trouvé d'écurie pour l'année prochaine. En attendant, Sebastian Vettel assure qu'il n'envisage pas de claquer la porte de Ferrari avant la fin de son engagement.

« Je ne compte pas m’enfuir de quoi que ce soit »