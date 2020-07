Formule 1

Formule 1 : Vettel met les choses au point sur un retour chez Red Bull !

Publié le 13 juillet 2020 à 18h35 par T.M.

A la recherche d’un baquet pour la saison 2021, Sebastian Vettel a tenu à se prononcer concernant un possible retour chez Red Bull.

Aujourd’hui au volant d’une Ferrari, Sebastian Vettel ne sait toutefois pas encore de quoi sera fait son avenir. En effet, la Scuderia a fait le choix de ne pas prolonger l’Allemand, le remplaçant même par Carlos Sainz Jr. Pour le quadruple champion du monde, l’aventure va donc prendre fin à l’issue de saison. Mais que se passera-t-il ensuite ? A 33 ans, Vettel espère retrouver une place dans les paddocks pour la saison prochaine, mais il faut trouver une écurie pour cela. A plusieurs reprises, il a été question d’un retour chez Red Bull. Et bien que le futur ex-pilote ait toujours des contacts avant son ancienne écurie, il n’a jamais demandé à revenir…

Vettel n’a rien demandé à Red Bull !