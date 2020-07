Formule 1

Formule 1 : Vettel se fait ouvertement recaler par Red Bull !

Publié le 10 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 10 juillet 2020 à 19h39

Alors que Sebastian Vettel se verrait bien revenir chez Red Bull la saison prochaine, le directeur de l'écurie a clairement fermé la porte à un retour du pilote allemand.

Une page va se tourner pour Sebastian Vettel. À la fin de la saison, le pilote allemand quittera Ferrari, écurie avec laquelle il n’a pas prolongé son contrat. Et au fil du temps, les portes se ferment pour le quadruple champion du monde. Alors que Renault, Ferrari et McLaren ont officialisé leur duo de pilotes pour la saison prochaine et que Mercedes a fermé la porte à l’Allemand, il ne lui reste plus qu’un paddock possible : Red Bull Racing, pour épauler Max Verstappen. D’ailleurs, le pilote allemand a clairement affiché son souhait de retourner chez Red Bull. Mais le directeur de cette écurie n’est pas du même avis…

« Je crains que ça soit un non définitif »