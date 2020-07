Formule 1

Formule 1 : Alonso-Ocon, Renault tient un duo «redoutable» !

Publié le 9 juillet 2020 à 17h35 par A.M.

Actuel directeur du Grand Prix de France, Eric Boullier connait parfaitement Fernando Alonso et Esteban Ocon, et estime qu'avec ce duo, Renault peut être très satisfait.

Pris au dépourvu par l'annonce du départ de Daniel Ricciardo chez McLaren pour remplacer Carlos Sainz, Renault n'a pas voulu se précipiter pour annoncer le remplaçant de l'Australien. L'écurie française a finalement maintenu le suspens jusqu'à mercredi et l'officialisation du grand retour de Fernando Alonso, 15 ans après l'obtention de son premier titre mondial au volant d'une Renault. A partir de 2021, il fera donc équipe avec Esteban Ocon. Un duo qui s'annonce étincelant d'après Eric Boullier qui, avant d'être le directeur du Grand Prix de France, a été le patron de Fernando Alonso chez McLaren et le mentor d'Esteban Ocon dans la filière Gravity.

«Renault met en place un line-up redoutable»