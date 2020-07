Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce son grand retour !

Publié le 8 juillet 2020 à 13h35 par A.M.

C'est désormais officiel, Fernando Alonso fera son grand retour en Formule 1 en 2021, chez Renault. Le pilote espagnol a justifié son choix.

C'était un secret de Polichinelle ces dernières heures, c'est désormais officiel. Fernando Alonso sera de retour chez Renault en 2021 où il remplacera Daniel Ricciardo qui rejoindra de son côté McLaren. L'écurie française l'a révélé ce jeudi précisant que l'Espagnol, qui a 39 ans, s'est engagé pour un contrat longue durée, c'est-à-dire plus de deux ans. Fernando Alonso fera donc son retour dans l'écurie qui lui a permis de remporter ses deux titres mondiaux. Ce sera d'ailleurs le troisième passage de l'Asturien chez Renault. Entre 2003 et 2006 tout s'était merveilleusement bien passé, mais on ne peut pas en dire autant des saisons 2008 et 2009 pour son retour après un passage remarqué chez McLaren en 2007 où son duo avec Lewis Hamilton a fait des étincelles. Avec Esteban Ocon, cela devrait mieux se passer. Interrogé sur son choix, Fernando Alonso ne cache pas ses ambitions avec en ligne de mire la saison 2022.

Alonso justifie le choix Renault