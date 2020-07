Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon savoure sa performance en Autriche !

Publié le 6 juillet 2020 à 15h35 par T.M.

Parti de la 14ème en Autriche pour son première Grand Prix après plus d’un an, Esteban Ocon a terminé dans les points, à la 8ème place. De quoi satisfaire le pilote Renault.

Du côté de Renault, le bilan doit certainement être mitigé après ce premier Grand Prix de la saison. En effet, d’un côté il y a l’abandon de Daniel Ricciardo, de l’autre, la belle performance d’Esteban Ocon. Pour son retour sur la grille de départ, le Français était très attendu. Si le week-end avait plutôt mal commencé pour lui avec une 14ème place au départ, cela s’est finalement bien terminé puisqu’Ocon a réussi à terminer dans les points en se classant à la 8ème place à l’arrivée. De bon augure donc pour la suite de la saison et le prochain Grand Prix, toujours en Autriche la semaine prochaine.

« La monoplace était très bien »