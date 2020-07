Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton remercie les pilotes ayant mis un genou à terre en Autriche !

Publié le 6 juillet 2020 à 11h35 par H.G.

Alors que la saison de Formule 1 a enfin débuté ce dimanche sur le Red Bull Ring en Autriche, de nombreux pilotes ont mis un genou à terre avant le début de la course pour soutenir la lutte contre le racisme. Un geste fort qu’a salué Lewis Hamilton, très engagé dans ce combat.

La Formule 1 a enfin repris ses droits ce dimanche à l’occasion d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos. Cette première course de l’année fut riche en rebondissements, allant d'un accrochage entre Lewis Hamilton et Alexander Albon à de nombreux soucis techniques sur les voitures en passant par un abandon précoce de Max Verstappen. Et si le champion du monde en titre de Mercedes a déçu en ne terminant seulement quatrième, son coéquipier Valtteri Bottas a répondu présent en parvenant à s’imposer après avoir débuté la course en pôle position. Mais avant le départ du Grand Prix, les pilotes se sont réunis sur le circuit pour lancer un message contre le racisme dans un contexte où la mort de George Floyd il y a quelques semaines a provoqué un fort émoi dans le monde. Les pilotes portaient tous un t-shirt où il était écrit « End Racism », sauf Lewis Hamilton qui a préféré en porter un où il était inscrit « Black Lives Matter », tandis que 14 d’entre eux ont choisi de s’agenouiller en signe de soutien. Un geste qui a particulièrement touché le Britannique 35 ans, très engagé dans la lutte contre le racisme, bien qu’il ait précisé respecter le choix Antonio Giovinazzi, Daniil Kvyat, Charles Leclerc, Kimi Räikkönen, Carlos Sainz Jr et Max Verstappen qui ont préféré rester debout.

« Je pense que c’est un message très puissant »