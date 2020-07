Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s’excuse auprès d’Alexander Albon pour leur accrochage !

Publié le 6 juillet 2020 à 9h35 par H.G.

Coupable d’avoir fait sortir Alexander Albon de la piste lors du Grand Prix d’Autriche ce dimanche alors que celui-ci tentait de le dépasser, Lewis Hamilton s’est excusé auprès du pilote de 24 ans de Red Bull Racing.

Le premier Grand Prix d’Autriche marquant le grand retour de la Formule 1 a été riche en rebondissements. Entre l’abandon précoce de Max Verstappen, le déploiement de trois safety car et de nombreux soucis techniques sur les voitures, le moins que l’on puisse dire est que cette course autrichienne fut animée. Mais l’événement phare de cette première course sur le Red Bull Ring fut sans aucun le nouvel accrochage entre Lewis Hamilton et Alexander Albon au moment où le second a tenté de dépasser le premier après le passage de la troisième voiture de sécurité. En bonne place pour aller chercher la tête de la course, le pilote de Red Bull Racing a finalement été sorti de la piste par le Britannique, chose qui l’a conduit à ne finir qu’en treizième position. Sanctionné d’une pénalité de cinq secondes, le sextuple champion du monde de Mercedes a de son côté terminé quatrième, et cela en dépit du fait qu’il ait été le deuxième homme à franchir la ligne d’arrivée derrière Valtteri Bottas. Et alors qu’Alexander Albon n’avait pas manqué d’allumer Lewis Hamilton pour sa manœuvre au terme de la course, le Britannique s’est montré bien plus mesuré que son homologue, tout en admettant son erreur préjudiciable aux deux hommes et assurant que celle-ci était tout sauf volontaire.

« Je m'excuse auprès de lui, ce n’était pas intentionnel »