Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc se félicite de son podium en Autriche !

Publié le 5 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Après avoir terminé deuxième du Grand Prix d’Autriche à la surprise de tous, Charles Leclerc s’est félicité de sa performance.

La saison de Formule 1 a enfin débuté. Et la première course était en Autriche sur le circuit de Spielberg. Alors que Ferrari avait réalisé des prestations décevantes lors des qualifications, la Scuderia peut finalement arborer un large et ce malgré l'abandon de Sebastian Vettel. Encore une fois, c'est Charles Leclerc qui a éclairci la journée de Ferrari. Parti 7ème, le Monégasque a réussi à grimper sur la deuxième place du podium. Surpris et satisfait de sa performance, Leclerc s’est félicité de ce résultat après la course.

« J’ai peut-être réalisé une des plus belles performances de ma carrière »