Formule 1

Formule 1 : Leclerc s'enflamme pour la reprise de la saison !

Publié le 3 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 3 juillet 2020 à 22h37

Alors que la saison de Formule 1 va bientôt reprendre, Charles Leclerc a livré son ressenti sur ce retour.

Arrêtée comme beaucoup d’autres sports en raison de la pandémie du Covid-19, la Formule 1 reprend ses droits ce week-end. Et ce retour aux affaires débutera par le Grand Prix d’Autriche. Alors que certains pilotes comme Lewis Hamilton ont déjà clamé leur impatience de reprendre, c’est désormais au tour de Charles Leclerc de faire part de son enthousiasme à l'idée de retrouver les circuits. Le pilote monégasque de l’écurie Ferrari s’est d’ailleurs expliqué à ce sujet au micro de Formula One Management .

Charles Leclerc ravi du retour à la compétition