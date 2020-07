Formule 1

Formule 1 : Grosjean évoque son premier problème en Autriche

Publié le 3 juillet 2020 à 20h35 par B.C. mis à jour le 3 juillet 2020 à 20h37

Victime d'une fuite de liquide sur le système de freinage de sa Haas dès la première séance d'essais libres, Romain Grosjean reconnaît qu'il s'attendait à mieux ce vendredi.

Les galères reprennent déjà pour Romain Grosjean. 20e des essais libres 1 et 16e des essais libres 2, le pilote Haas s'attendait surement à mieux en vue du premier Grand Prix de la saison en Autriche. Grosjean a en effet été bloqué au garage lors de la première séance d'essais libres en raison d'une fuite de liquide sur le système de freinage de sa monoplace. Une déception pour lui, même si le Français n'a pas caché sa joie de retrouver les circuits.

« Ce n’était pas un début idéal pour la journée »