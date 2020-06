Formule 1

Formule 1 : Un avenir chez Renault ? La réponse de Romain Grosjean

Publié le 25 juin 2020 à 9h35 par T.M.

Pour 2021, Renault va devoir remplacer Daniel Ricciardo. Un poste qui pourrait pourquoi pas intéresser Romain Grosjean.

Alors que la saison 2020 de Formule 1 n’a toujours pas débuté, les premiers mouvements pour l’exercice 2021 ont déjà été effectués. En effet, avec le départ de Sebastian Vettel, Ferrari a choisi de le remplacer par Carlos Sainz Jr. Ce dernier verra d’ailleurs sa place chez McLaren être récupérée par Daniel Ricciardo. Après deux ans chez Renault, l’Australien va donc faire ses valises et pour le moment, l’écurie française n’a toujours pas trouvé le futur coéquipier d’Esteban Ocon. Alors que beaucoup réclame le retour de Fernando Alonso, d’autres options pourraient se présenter. Et si Renault misait sur un duo 100% français ? En effet, actuellement chez Haas, Romain Grosjean semble séduit par la possibilité de rejoindre Ocon la saison prochaine.

« Ça pourrait être attrayant »