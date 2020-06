Formule 1

Formule 1 : Cette prédiction de Daniel Ricciardo pour la reprise !

Publié le 20 juin 2020 à 22h35 par H.G.

Alors que la Formule 1 reprendra ses droits le 5 juillet prochain sur le circuit de Spielberg, Daniel Ricciardo a confié qu’il s’attendait à un début de course des plus agités avec des pilotes déterminés à impressionner leurs concurrents.

Après de longues semaines de flou, il a dernièrement été officialisé que la saison 2020 de Formule 1 débutera le 5 juillet lors du Grand Prix d’Autriche. Comme l’immense majorité des compétitions sportives mondiales, la compétition reine du sport automobile a lourdement été impactée par la pandémie de COVID-19, le coup d’envoi de son édition 2020 étant initialement prévu en mars dernier. Plusieurs mois après, les pilotes vont donc enfin pouvoir reprendre leur volant et concourir dans cette saison si particulière. Et aux yeux de Daniel Ricciardo, la période du confinement et cette reprise tardive auront une incidence sur l’attitude des pilotes au départ de la course autrichienne. En effet, après une longue période passée à s’entrainer physiquement et sur simulateur, l’Australien de Renault qui rejoindra McLaren en fin d’année estime que les hommes présents sur la grille de départ auront à cœur de montrer qu’ils sont revenus au meilleur de leur forme.

« Je suis sûr que l’ego de certains pilotes sera là »