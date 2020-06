Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo justifie son départ chez McLaren !

Publié le 20 juin 2020 à 9h35 par T.M.

L’avenir de Daniel Ricciardo est donc déjà écrit, la saison prochaine, il quittera Renault pour McLaren. Un choix sur lequel est revenu l’Australie.

Le jeu des chaises musicales a déjà commencé pour la saison 2021 de Formule 1. En effet, les premiers mouvements sur la grille de départ ont été effectués par Ferrari et McLaren. Se séparant de Sebastian Vettel, la Scuderia a choisi Carlos Sainz Jr pour le remplacer. Laissant son baquet vide chez McLaren, l’Espagnol a finalement vu Daniel Ricciardo être choisi. La saison prochaine, l’Australien quittera donc Renault, après 2 saison passées au sein de l’écurie français. Mais comment Ricciardo en est-il arrivé à choisir de partir ? Dans des propos rapportés par NextGen Auto , le pilote de 30 ans donne des éléments de réponse.

« C’est l'équipe ayant fait le plus de progrès »