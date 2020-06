Formule 1

Formule 1 : Des discussions pour une prolongation de Grosjean ? La réponse de Haas !

Publié le 19 juin 2020 à 13h35 par H.G.

Alors que Romain Grosjean verra son contrat avec Haas s’achever en fin de saison, le team manager de l’écurie américaine a expliqué qu’il n’avait pas encore tranché quant à l’avenir du pilote français.

Nombreux sont les pilotes de Formule 1 qui arriveront au terme de leur contrat à la fin de la saison 2020. C’est notamment le cas de Sebastian Vettel, qui quittera Ferrari, de Lewis Hamilton, de Valtteri Bobttas, mais aussi de Romain Grosjean chez Haas. Et pour l’heure, l’avenir du pilote de 34 ans est des plus incertains tant il a été auteur de performances en dessous des attentes la saison dernière en commettant de nombreuses erreurs et ne terminant qu’en 18è position du classement des pilotes avec 8 petits points inscrits. De ce fait, Romain Grosjean jouera gros lorsque la saison 2020 débutera début juillet avec le Grand Prix d’Autriche puisqu’il pourrait tout simplement ne pas être prolongé en cas de nouveaux mauvais résultats. Et pour l’heure, il semblerait qu’Haas n’ait abordé le sujet d’un renouvellement de contrat ni avec le natif de Genève, ni avec son coéquipier Kevin Magnussen.

« Les pilotes étaient la dernière de mes priorités »