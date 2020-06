Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean affiche sa joie pour la reprise de la F1 !

Publié le 2 juin 2020 à 22h35 par A.M.

Alors que la Formule 1 fera son retour le 5 juillet, en Autriche, Romain Grosjean a affiché sa joie et impatience à l'idée d'enfin lancer la saison.

Les fans de Formule 1 ont retrouvé le sourire. En effet, la FIA a dévoilé le calendrier des huit premières courses. La saison 2020, qui n'a pas pu débuter à cause de la crise du Covid-19, commencera finalement en Autriche le 5 juillet prochain, soit près de cinq mois après la date initialement prévue pour le lancement de la saison. Les huit premiers rendez-vous auront lieu en Europe en commençant donc par un double Grand Prix d'Autriche les 5 et 12 juillet puis Budapest (Hongrie) le 19 juillet, Silverstone (Grande-Bretagne), les 2 et 9 août, Barcelone (Espagne), le 16 août, Spa (Belgique), le 30 août et Monza (Italie), le 6 septembre. Au total, les organisateurs espèrent pouvoir aligner entre 15 et 18 courses d'ici la fin de la saison qui devrait avoir lieu en décembre. En attendant, Romain Grosjean est ravi de ce premier pas.

«Une excellente nouvelle»