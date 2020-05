Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean valide le retour de Fernando Alonso !

Publié le 21 mai 2020 à 14h35 par A.M. mis à jour le 21 mai 2020 à 14h37

Alors que le nom de Fernando Alonso anime le paddock ces derniers jours compte tenu de son possible retour chez Renault, Romain Grosjean estime que ce serait une bonne idée.

L'annonce du départ de Sebastian Vettel de Ferrari à l'issue de la saison a engendré un vent de folie sur la Formule 1. Dans la foulée, la Scuderia a décidé de nommer Carlos Sainz pour succéder à l'Allemand tandis que c'est Daniel Ricciardo qui récupérera la baquet de la McLaren laissé libre par l'Espagnol. Mais l'équation n'est pas totalement résolue et il reste une inconnue : qui pour épauler Esteban Ocon chez Renault en 2021 ? Ces dernier jours, le nom de Fernando Alonso se dégage clairement et le double Champion du monde serait le grand favori. Un retour au sein de l'équipe avec laquelle il a remporté ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006 ferait beaucoup parler. Mais pour Romain Grosjean, qui a été le coéquipier de Fernando Alonso durant la seconde partie de la saison 2009 chez Renault, ce serait une bonne chose.

«Ce serait positif, c’est sûr»