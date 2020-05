Formule 1

Formule 1 : Quand McLaren conseille Fernando Alonso à Renault !

Publié le 18 mai 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que Renault verra Daniel Ricciardo partir en 2021, du côté de McLaren, où on accueillera d’ailleurs l’Australien, on estime que Fernando Alonso doit le remplacer.

La saison 2021 se prépare dès maintenant en Formule 1. En effet, le jeu des chaises musicales a déjà commencé et la future grille de départ commence à prendre forme. Cela est désormais certain, Sebastian Vettel ne sera plus chez Ferrari, qui a décidé de le remplacer par Carlos Sainz Jr. Du côté de McLaren, c’est Daniel Ricciardo qui a remplacé l’Espagnol, laissant à cette occasion un baquet vide chez Renault. Quel sera donc le futur coéquipier d’Esteban Ocon ? Beaucoup rêvent d’un retour de Fernando Alonso en Formule 1. Patron de McLaren, Zak Brown a d’ailleurs validé l’idée de faire revenir l’Espagnol pour Renault.

« C’est lui que je mettrais dans la voiture »