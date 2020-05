Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes… Ce message fort sur l’avenir de Vettel !

Publié le 17 mai 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Ancien pilote de la Scuderia Ferrari, Felipe Massa n’imagine pas Mercedes s’attacher les services de Sebastian Vettel.

La valse des pilotes a débuté en Formule 1. Sebastian Vettel quittera officiellement Ferrari au terme de la saison, afin de laisser son baquet à Carlos Sainz Jr (McLaren). Les interrogations sont nombreuses sur la suite de la carrière du quadruple champion du monde. Ce dernier sera sans volant d’ici quelques mois, alors que des rumeurs l’envoient chez Mercedes afin de collaborer avec un certain… Lewis Hamilton. Mais via des déclarations relayées par Nextgen-Auto, Felipe Massa, ex-pensionnaire de la Scuderia (2006-2013), estime que Vettel ne rejoindra pas l'écurie allemande.

« Si Lewis reste, ce sera très difficile pour Vettel d’y aller »