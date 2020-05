Formule 1

Formule 1 : Wolff évoque une arrivée de Sebastian Vettel chez Mercedes

Publié le 17 mai 2020 à 13h35 par T.M.

C’est officiel, Sebastian Vettel ne sera pas chez Ferrari la saison prochaine. Une aubaine pour Mercedes ? Toto Wolff a évoqué le cas du pilote allemand.

Alors que la saison 2020 de Formule 1 n’a toujours pas débuté, les manœuvres sont déjà lancées pour la saison 2021. Et ces derniers jours, plusieurs changements ont été annoncés. Et finalement, le suspens a été levé concernant l’avenir de Sebastian Vettel. En fin de contrat chez Ferrari, le pilote allemand ne sera pas prolongé et son successeur a même été communiqué en la personne de Carlos Sainz Jr. Reste maintenant à savoir où pourrait rebondir Vettel. Et si l’Allemand rejoignait l’écurie allemande, Mercedes ?

« Toujours une bonne histoire pour le marketing »