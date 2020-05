Formule 1

Formule 1 : Des contacts avec Vettel ? La réponse de McLaren !

Publié le 16 mai 2020 à 14h35 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de McLaren, Sebastian Vettel n'aurait toutefois jamais été une option pour l'écurie britannique à en croire Andreas Seidl, le directeur de McLaren F1.

Le calme a repris en Formule 1 après un début de semaine complètement fou. En effet, l'annonce de Ferrari de ne pas conserver Sebastian Vettel à l'issue de la saison a dynamité le marché. Rapidement, plusieurs rumeurs ont été lancées concernant la succession et l'avenir du quadruple Champion du monde dans le nom a régulièrement été cité du côté de McLaren. Et pour cause, Sebastian Vettel connait très bien Andreas Seidl, actuel directeur de l'écurie britannique, puisque les deux hommes se sont côtoyés au tout début de la carrière de l'Allemand chez BMW. Des rumeurs qui se sont intensifiés puisque Carlos Sainz a rapidement été désigné comme le favori pour récupérer le baquet de Ferrari. Et alors que l'arrivée de l'Espagnol au sein de la Scuderia s'est confirmée, McLaren a en revanche décidé d'attirer Daniel Ricciardo et non pas Sebastian Vettel. Andreas Seidl dévoile les raisons de son choix.

McLaren n'a jamais envisagé l'option Vettel