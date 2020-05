Formule 1

Formule 1 : Vettel, Ricciardo, Sainz... Ça s'agite en coulisses !

Publié le 14 mai 2020 à 10h35 par A.M.

Comme attendu, l'annonce du départ de Sebastian Vettel de Ferrari en fin de saison affole le marché et entraîne une réaction en chaîne. Et ça commence très fort.

Attendu très agité, le marché des pilotes de Formule 1 pour 2021 n'avait jusque-là pas encore démarré. Pire encore, les prolongations de Max Verstappen chez Red Bull et de Charles Leclerc chez Ferrari avaient même figé les positions. Mais l'étincelle tant attendue est arrivée de la Scuderia qui a annoncé que Sebastian Vettel quitterait l'écurie italienne à l'issue de la saison 2020. Un énorme baquet se libère donc, ce qui va susciter les convoitises et engendrer une réaction en chaîne. Et cela devrait démarrer prochainement puisque d'après plusieurs médias italiens le grands favoris pour occuper le poste laissé vacant par le quadruple Champion du monde se nomme Carlos Sainz. Par conséquent, le pilote espagnol pourrait quitter McLaren pour rejoindre Ferrari. Et ensuite ?

Sainz chez Ferrari, Vettel recale McLaren