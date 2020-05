Formule 1

Formule 1 : Alonso, Ricciardo, Sainz... Vettel à l'origine d'un coup de tonnerre ?

Publié le 13 mai 2020 à 18h35 par A.M.

L'annonce du départ de Sebastian Vettel à l'issue de la saison 2020 bouleverse le marché et pourrait engendrer de gros mouvements. Comme attendu, la grille va être bouleversée en 2021, et le pilote allemand a lancé les hostilités.

Le marché n'attendait qu'un signe pour s'affoler et il est venu de Ferrari mardi. En effet, attendu très agité compte tenu du nombre de pilote en fin de contrat cette année, le marché était jusque-là très calme. Et pour cause, en dehors des prolongations de Charles Leclerc (Ferrari) et Max Vertsappen (Red Bull), qui figent les positions et bloquent deux gros baquets, les premiers mouvements se faisaient attendre. Et l'annonce du départ de Sebastian Vettel va permettre de lancer les grandes manœuvres avec un jeu de chaises musicales qui risquent d'en découler. En effet, Carlos Sainz semble aujourd'hui le mieux placé pour prendre le baquet dans la Ferrari ce qui va libérer une place chez McLaren. Et pour Martin Brundle, c'est là que tout va s'enclencher avec Fernando Alonso et Daniel Ricciardo en principaux agitateurs.

La grille 2021 va être chamboulée