Formule 1

Formule 1 : Sainz pour remplacer Vettel chez Ferrari ? La réponse de son père !

Publié le 13 mai 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 13 mai 2020 à 9h37

Présenté comme le favori pour remplacer Sebastian Vettel chez Ferrari, Carlos Sainz est pour l'instant concentré sur McLaren, mais son père, immense champion de rallye, confirme que les choses commencent à bouger.

C'est un petit séisme dans le paddock. Mardi, la Scuderia a annoncé par le biais d'un communiqué que « Ferrari et Sebastian Vettel ont décidé de ne pas prolonger leur contrat . » Et le marché n'attendait que ça pour s'affoler. Le baquet d'un top team se libère et les premières rumeurs commencent à apparaître concernant l'identité du pilote qui succédera au quadruple champion du monde. Visiblement, l'écurie italienne semble voir miser sur Charles Leclerc et ne lui mettra donc pas un cador dans les pattes, ce qui écarte probablement Lewis Hamilton ou encore Fernando Alonso de cette course. D'autant plus que Ferrari voulait visiblement revoir ses dépenses à la baisse en proposant à Sebastian Vettel un salaire divisé par trois. Ce ne sera donc pas pour offrir un pont d'or à son nouveau pilote. Par conséquent, deux noms ressortent avec insistance ces dernières heures : Carlos Sainz (McLaren) et Daniel Ricciardo (Renault). Il semble toutefois que l'Espagnol ait une longueur d'avance. Au micro de Movistar+ , Carlos Sainz Senior, récent vainqueur du Dakar et quadruple Champion du monde de rallye, évoque les rumeurs concernant l'avenir de son fils.

«C’est vrai que les choses bougent beaucoup ces derniers temps»