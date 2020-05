Formule 1

Formule 1 : Vettel dévoile son plus beau moment en carrière !

Publié le 7 mai 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 7 mai 2020 à 9h40

Quadruple Champion du monde, Sebastian Vettel est désormais un grand nom de l'histoire de la Formule 1 et du haut de ses 32 ans, il a déjà une grande expérience dans le paddock. L'Allemand se rappelle ainsi de ses meilleurs moments en F1.

Issu du giron Red Bull, Sebastian Vettel n'a pas perdu de temps pour faire parler de lui en Formule 1. En effet, pour sa première saison complète en F1 au sein de l'écurie Toro Rosso en 2008, le pilote allemand remporte sa première course durant un Grand Prix d'Italie mémorable. Un premier exploit qui en appellera beaucoup d'autres, à commencer par ses quatre titres de Champion du monde glanés avec Red Bull avec de rejoindre Ferrari en 2015 pour une période moins couronnée de succès. D'ailleurs, Sebastian Vettel dévoile ses meilleurs moments en Formule 1.

Vettel se remémore sa première victoire en F1