Formule 1

Formule 1 : Ces précisions sur l’avenir de Daniel Ricciardo chez Renault !

Publié le 6 mai 2020 à 11h35 par H.G. mis à jour le 6 mai 2020 à 11h36

En fin de contrat chez Renault à l’issue de la saison, Daniel Ricciardo voit son avenir s’écrire en pointillés au sein de l’écurie française alors que la stratégie de son équipe pour le prolonger est remise en question par l’interruption de la Formule 1 en raison de la pandémie de COVID-19.

Arrivé chez Renault pour la saison 2019 après plusieurs saisons passées au sein de Red Bull, Daniel Ricciardo a connu une première année en-dessous des attentes que sa venue avait suscitée. L’Australien n’a en effet terminé qu’en neuvième positon au classement des pilotes après une année difficile pour l’écurie française. Et si la saison 2020 aurait pu être l’occasion pour lui de rattraper le coup, le natif de Perth a vu ses plans être perturbés par la pandémie de COVID-19 ayant conduit à un report du coup d’envoi du championnat du monde, initialement prévu le 15 mars dernier lors du Grand Prix d'Australie. Et alors que le contrat de Daniel Ricciardo expirera à la fin de l’année, le plan initial de Renault était de prendre une décision quant à son avenir en constatant ses progrès - ou non - réalisés lors de ce deuxième exercice. Un plan finalement perturbé pour l’heure et qui conduit l’avenir de Daniel Ricciardo chez Renault à s’inscrire en pointillés. Et interrogé sur le sujet, le directeur général de Renault Sport Racing Cyril Abiteboul a reconnu qu’il était pour l’heure difficile d’envisager réellement quoi que ce soit tant que les courses n’ont pas repris, bien que des discussions aient déjà lieu dans ce contexte si particulier.

« L’absence de courses rend les choses plus compliquées pour prendre les bonnes décisions »