Formule 1

Formule 1 : Le message fort d’Esteban Ocon sur la saison 2020 !

Publié le 30 avril 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que le flou règne toujours sur la date du début de la saison de Formule 1, Esteban Ocon s’est penché sur l’importance de terminer les Grands Prix lors de cet exercice 2020.

Prévu le 15 mars dernier, le coup d’envoi de la saison de Formule 1 n’a toujours pas été donné. Depuis, plusieurs Grands Prix ont été reportés et certains même annulés, comme le Grand Prix de Monaco ou le Grand Prix de France, prévu le 28 juin prochain. Alors que la prochaine course est désormais prévue le 5 juillet, en Autriche, le flou persiste concernant l’organisation de ce Grand Prix, qui pourrait d’ailleurs se tenir à huis clos. En attendant, les pilotes prennent leur mal en patience, se tenant prêts pour le début de la saison. Et Esteban Ocon l’a assuré, il ne faudra pas faire d’erreur avec cette saison raccourcie.

« On n’aura pas droit à un joker »