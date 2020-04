Formule 1

Formule 1 : Cette nouvelle annonce décisive sur la reprise de la saison !

Publié le 29 avril 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que la saison 2020 de Formule 1 pourrait s'ouvrir en Autriche le 5 juillet prochain, le ministre des Sports du pays s'est prononcé sur cette possibilité.

Suite à l'annulation du Grand Prix de France, tous les regards sont désormais tournés vers l'Autriche. En effet, c'est sur le Red Bull Ring que pourrait démarrer la saison de Formule 1 pour une ou deux courses, et à en croire Christian Horner, team principal de l'écurie Red Bull, tout sera prêt pour le week-end du 5 juillet. « Nous avons bon espoir et ce serait un excellent endroit pour entamer le championnat de Formule 1. Je peux vous assurer que le groupe Red Bull fait tout ce qu’il peut pour faciliter la tenue de la course le 5 juillet prochain. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines pour déterminer comment un Grand Prix de Formule 1 pourrait être organisé sans spectateurs et quel serait le nombre minimum de personnes présentes sur place. Tout est prêt », expliquait-il. Du côté du gouvernement autrichien, on se veut également positif sur la reprise du championnat, mais sous certaines conditions.

« Tant que les exigences sont remplies, il n’y a aucune raison de l’interdire »