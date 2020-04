Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Red Bull sur le lancement de la saison !

Publié le 28 avril 2020 à 18h35 par B.C.

Alors que la Formule 1 n'a pas repris à cause de l'épidémie de coronavirus, Christian Horner estime que tout sera prêt pour lancer le championnat le 5 juillet prochain, au Red Bull Ring en Autriche.

Prévu le 28 juin, le Grand Prix de France n'aura finalement pas lieu cette saison en raison de l'épidémie de coronavirus. Le lancement de la saison 2020 de Formule 1 est donc une nouvelle fois retardé, et la date du 5 juillet est désormais envisagée pour la première course. « Même s'il a été annoncé ce matin que le Grand Prix de France, qui devait se tenir en juin, n'aura pas lieu, nous sommes de plus en plus confiant pour un début de saison à l'été. Nous envisageons un début de saison en Europe en juillet, août et début septembre, avec une première course en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet », a confié ce lundi Chase Carey, le Président de la F1. Interrogé sur cette éventualité, Christian Horner, team principal de l'écurie Red Bull, estime pour sa part que tout sera prêt pour le lancement de la saison en Autriche.

« Personnellement, je me dis que la saison va pouvoir débuter le 5 juillet au Red Bull Ring »