Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly n’en veut pas à Red Bull !

Publié le 25 avril 2020 à 14h35 par T.M.

Au milieu de la saison dernière, Red Bull avait choisi de rétrograder Pierre Gasly chez Toro Rosso. Un choix désormais digéré par le Français.

Prometteur chez Toro Rosso, Pierre Gasly avait réussi à convaincre la maison mère, Red Bull, de lui donner un baquet la saison dernière. Un rêve qui n’aura pas duré longtemps pour le Français. En effet, face à des résultats décevants, le pilote a finalement été renvoyé chez Toro Rosso où il a d’ailleurs brillé pendant la fin de saison, réussissant notamment à décrocher un podium. C’est donc sur la piste que Gasly a répondu à Red Bull, bien qu’il ne soit pas rancunier après la décision de son écurie.

« C’est grâce à eux que je suis arrivé en Formule 1 »